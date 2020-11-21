شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشغل وحدات الطوارئ الديزل بمحطة القلعة بالإسكندرية بعد ارتفاع مناسيب المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى أنه تم تشغيل وحدات الطوارئ الديزل بمحطة القلعة بمحافظة الاسكندرية نظرا لارتفاع المناسيب نتيجة الأمطار بجانب المحطة ووحدات الطوارئ الثابتة.

وأوضح المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمحافظات، لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة أو سيول خاصة فى المحافظات الساحلية.

يشار إلى أنه تم وضع 12 محطة رفع متنقلة فى حالة استنفار، استعدادًا لأى طارئ بالوجه القبلى، وسيناء والبحر الأحمر، لحماية المنشآت الحيوية، ولضمان عدم حدوث خسائر بين ممتلكات المواطنين حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على جميع شبكات المجارى المائية، لاستقبال الأمطار المحتملة على المناطق الساحلية.

وكلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قيادات الوزارة بالمرور على المحافظات للتأكد من جاهزية منشآت الحماية ومخرات السيول، والوقوف على الاستعدادات التى تم تنفيذها لاستقبال السيول.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية متصلة بغرف عمليات فرعية بالمحافظات لمواجهة أى أحداث طارئة، على مدار 24 ساعة بمشاركة كافة هيئات ومصالح وقطاعات الوزارة، وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى والمحافظات للتعامل مع أى طارئ.