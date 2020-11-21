شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجدد مراكز تجميع الألبان الأمل للفلاحين وتنمي الصادرات الزراعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "مراكز تجميع الألبان تجدد الأمل للفلاحين وتنمي الصادرات الزراعية".

ويقول التقرير: "خطوات الدولة نحو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة تتوالى في مختلف القطاعات وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتطوير مراكز تجميع الألبان تم بالفعل البدء في المرحلة الأولى بتطوير 100 مركز والتي تبدأ بالاهتمام والعناية بالحيوان الذي ينتج اللبن وتطعيمه والكشف عليه من الأمراض وتغذيته تغذية سليمة وصحية والعمل على زيادة إنتاجيته من اللبن بواسطة لجنة من الطب البيطري وكذلك الكشف عن جودة اللبن من حيت تحليليه وعمل عزل بكتيري له لكي يتم إنتاج لبن مطابق للمواصفات العالمية".

وتابع: "لأول مرة يصدر قرار وزاري بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية، ليس هذا فحسب بل تم أيضًا إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% والتنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري لاستثناء أصحاب مراكز التجميع من الشكل القانوني للتمويل والإقراض والتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع معدات تجميع الألبان محليا".

ووافقت وزارة الزراعة مؤخرا على إنشاء 10 مراكز تجميع ألبان نموذجية جديدة تابعة للوزارة طبقا للمواصفات القياسية في المناطق والمحافظات التي يتمركز صغار مربي الماشية ومنتجو الألبان، وبحسب تقارير الوزارة فإن إجمالي المراكز بلغ 862 مركزا على مستوى الجمهورية كما أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الألبان المخصصة للشرب المباشر.