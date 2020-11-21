شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات مدينة البدرشين تشفط مياه الأمطار من الشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس المهندس محمود زين العابدين شنب رئيس مجلس مدينة البدرشين، بمحافظة الجيزة، أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة والقرى، يرافقه أحمد على زايد نائب رئيس مجلس المدينة، بناءا على تعليمات وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمدن بالتواجد الميدانى والاستعداد لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء.

وأكد رئيس مدينة البدرشين، أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخلية بالمدينة لمتابعة عمليات شفط المياه بالوحدات المحلية التابعة للمدينة، ولاستقبال شكاوى المواطنين من تجمعات المياه، مناشدًا المواطنين من توخى الحذر والحيطة أثناء الخروج من المنازل والابتعاد عن أعمدة الإنارة والإبلاغ الفورى عن أى تجمعات للمياه أو وجود أعمدة إنارة متأثرة بهطول الأمطار.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أكدت استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالوزارة وربطها بغرف عمليات المحافظات لمتابعة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض المحافظات منذ مساء أمس الأول الخميس وحتى أمس الجمعة.

ووجهت الوزارة المحافظات بمتابعة عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع وكذا حصر المناطق التى تأثرت بسقوط الأمطار، مناشدة المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات التى تصدرها كل محافظة فيما يخص عدم نزولهم إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى لمساعدة الأجهزة المحلية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحى لشفط تراكمات المياه فى عدد من المناطق.