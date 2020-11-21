مصدر قضائي: استمرار إيداع "طفل المرور" إحدى دور الملاحظة 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قال مصدر قضائي إن قاضي المعارضات أمر باستمرار إيداع الطفل "أحمد" نجل المستشار "أ. ع" إحدى دور الملاحظة لمدة 15 يوما على أن يتم تقديم جلسات الدعم الموصي بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة على أن يعد تقرير دوري بحالته.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم فيديو يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.