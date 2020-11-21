محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قال مصدر قضائي إن قاضي المعارضات أمر باستمرار إيداع الطفل "أحمد" نجل المستشار "أ. ع" إحدى دور الملاحظة لمدة 15 يوما على أن يتم تقديم جلسات الدعم الموصي بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة على أن يعد تقرير دوري بحالته.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم فيديو يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر قضائي: استمرار إيداع "طفل المرور" إحدى دور الملاحظة 15 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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