محكمة النقض: تأييد السجن المشدد على 18 متهما في قضية أجناد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
قررت محكمة النقض، اليوم السبت، رفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم أجناد مصر، على أحكام السجن المشدد 10 و5 سنوات.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 7 ديسمبر عام 2017، بإعدام 13 متهمًا وعاقبت 17 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 آخرين.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.
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