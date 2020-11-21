"مكنش قصدي اقتله".. سر مقتل شاب حرقاً على يد ابن عمته بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي ملابسات مقتل شاب حرقاً على يد ابن عمته النقاش في منطقة كرداسة.

بينت التحريات تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن خلافا على مستحقات مالية لأعمال نقاشة نفذها المتهم بمنزل الضحية كانت شرارة الخلاف بينهما.

تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من مستشفى بوصول شاب جثة هامدة متأثرا بحروق متفرقة بالجسم.

وجه العقيد محمد عرفان مفتش شمال أكتوبر، بسرعة جمع التحريات وسماع أقوال شهود عيان والاضطلاع على التقرير الطبي للمتوفى.

تحريات الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين نقاش "36 سنة" وابن عمته عامل "22 سنة" في أثناء تنفيذ الأول لأعمال نقاشة بمنزل الأخير.

مع احتدام النقاش، ألقى النقاش مادة كاوية "تنر" على جسد صحب الـ22 ربيعا، الذي تصادف إمساكه بسيجارة مشتعلة فاشتعلت النيران بجسده حتى فارق الحياة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية أشرف عليها المقدم مجدي موسى وكيل رقة شمال أكتوبر، من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم.

أقر المتهم بصحة التحريات نافيا تعمده "مكنش قصدي اقتله.. نصيبه كده". وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.