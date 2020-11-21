"محل رنجة السبب".. إصابة 13 شخصًا بينهم أطفال بحالة تسمم في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أصيب 13 شخصًا بينهم أطفال بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة رنجة فسدة بمركز العياط، جنوب الجيزة. تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم العياط إشارة من مستشفى العياط المركزي بوصول 13 مصابين باشتباه تسمم. التحريات الأولية تحت إشراف الرائد محمد إدريس رئيس مباحث العياط، توصلت إلى تناول المصابين وجبة رنجة فاسدة، نتج عنها إصابتهم بحالة تسمم. المصابون الـ13 ليسوا من أسرة واحدة، لكن القاسم المشترك بينهم هو شراء الرنجة من ذات المحل. وجار التحفظ على مالك المحل لسماع أقواله مع أخذ عينات من البضائع المعروضة للبيع. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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