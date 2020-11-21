الداخلية: تحرر 7 آلاف قضية تموينية وتغلق 3131محل مخالف خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع على مستوى الجمهورية، في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 7060 قضية تموينية متنوعة، و854 قضية مقاهي مخالفة، وغلق 3131 محل مخالف لمواعيد الغلق، و36564 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات.

وفي مجال أمن الموانئ، تم ضبط 23 قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، و111 قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب).

وفي مجال الأمن السياحي: ضبط 2630 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.