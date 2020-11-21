"جوجل مصر": 87% من المصريين يقضون وقتًا عبر الإنترنت بسبب "كورونا".. ونكافح المعلومات المغلوطة عن ال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال هشام الناظر، المدير الإقليمي لـ"جوجل مصر"، إنه خلال جائحة كورونا ظهرت قيمة أدوات الإنترنت باعتبارها مصدرًا رئيسيًّا للمعلومات.

وأشار الناظر إلى أن الصحافة موضوع مهم نعتمد عليه في "جوجل"، ونشجع نقل المعلومات بصورة دقيقة؛ حيث تعاونّا مع صناع الأخبار لزيادة مشاركة الأخبار بصورة دقيقية، ولذلك أطلقنا معمل "جوجل للأخبار" في 2014.

وأضاف الناظر، خلال كلمته بمؤتمر صناعة الإعلام، اليوم السبت، أن 87% من المصريين يقضون وقتًا عبر الإنترنت بسبب كورونا، لذا سارعنا في العمل على توثيق المعلومات المقدمة للأشخاص؛ حيث نكافح المعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا عبر جميع منصاتنا، كما نرشد المستخدمين إلى مصادر موثوقة للمعلومات؛ مثل منظمة الصحة العالمية، مع وجود إرشادات تذكِّر المستخدمين بالإجراءات الاحترازية.

وتابع المدير الإقليمي لـ"جوجل مصر":" أما عن المستخدمين المصريين، فقد حرصنا على تقديم الدعم لوزارة الصحة المصرية، وقدمنا في هذا الإطار منحة للوزارة بقيمة 1.5 مليون دولار؛ لدعم إتاحة المعلومات الموثوقة من جانبهم عن الفيروس، بحيث تظهر بوابة وزارة الصحة المصرية في أول نتيجة عندما يبحث المستخدمون عن معلومات حول فيروس كورونا".

وشدد الناظر على أنه من خلال هذه الشراكات يمكن المساهمة في صياغة مستقبل أفضل للإعلام الرقمي، مضيفًا: ولقد أظهر لنا هذا الوباء أن المستقبل للصحافة الرقمية؛ لذلك نأمل الاستمرار في تكريس جهودنا للصحافة وتحقيق استفادة لعدد أكبر من صانعي الأخبار والناشرين والصحفيين.