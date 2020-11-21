"نقل النواب" تطالب بتطبيق قانون المرور: التهاون أدى إلى استمرار نزيف الأسفلت

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتطبيق قانون المرور وتعديلاته التي أصدرها مجلس النواب بكل حسم وقوة على جميع مرتكبي المخالفات المرورية على مستوى الجمهورية.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في بيان له اليوم السبت، أن التهاون في تطبيق القانون أدى إلى رعونة كبيرة من سائقي الميكروباصات ومركبات النقل الثقيل في ارتكاب أخطر الحوادث على مختلف الطرق على مستوى الجمهورية؛ مما أدى إلى الاستمرار في نزيف الأسفلت وتضاعف موتى حوادث الطرق في مصر.
كان 12 شخصًا لقوا مصرعهم وأُصيب 5 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على الوصلة بين بني حسن والطريق الصحراوي الشرقي بزمام مركز أبو قرقاص.
وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤدية إلى الصحراوي الشرقي بزمام مركز أبو قرقاص، وانتقلت على الفور 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي، وتبين مصرع 12 شخصًا جراء الحادث، وإصابة 5 آخرين.
تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا العام وملوي ودير مواس وجراحات اليوم الواحد؛ لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.
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