محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر 2020 على مختلف أنحاء البلاد. السبت 21 نوفمبر من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية وقد تصل إلى شمال الدلتا. الأحد 22 نوفمبر من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية. الاثنين 23 نوفمبر من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

كانت هذه تفاصيل خبر خفيفة إلى متوسطة.. خريطة سقوط الأمطار لمدة 72 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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