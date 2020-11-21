طوارئ بـ"الري" استعدادًا لموجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن وزارة الري اتخذت إجراءات احترازية للتعامل مع الأمطار والسيول منذ 4 أشهر على الأقل.

وأشارت السيد إلى امتلاك الوزارة وحدة إنذار مبكرة ومراقبة الطقس والتوقع بالتنبؤات الجوية عبر الأقمار الصناعية.

وأضافت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، خلال حديثها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن الوزارة دشنت غرفة عمليات مركزية لمتابعة نماذج التنبؤ والتوقع بمناطق سقوط الأمطار قبل حدوثها؛ مما يتيح لأجهزة الوزارة والأجهزة المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية التي تخفف من مخاطر السيول.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري التابع لوزارة الموارد المائية والري، أنه تم تخفيض مناسيب المصارف الزراعية استعدادًا لاستقبال أية كميات من مياه الأمطار التي تحدث خلال النوات.

ولفت عواد، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، إلى أن عمليات مراقبة المناسيب تتم على مدار الساعة بالتنسيق مع مركز التنبؤ بالفيضان، مؤكدًا المرور الدائم على الترع والريحات؛ للوقوف على الحالة الفنية والإنشائية.

وقال المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للصرف، إن معدات الهيئة أسهمت، أمس، في تطهير وسحب المياه من خلال تنفيذ التدخل الفوري في الأزمات.

وأشار عبد الكريم إلى أن وزارة الري تتابع من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها، التي تعمل على مدار الساعة، حالة الأمطار والأماكن الحرجة، طبقًا لما هو موضوع في الخطة.

يشار إلى أن الوزارة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، حتى انتهاء موسم الأمطار والسيول.