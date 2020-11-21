التجارة تبدأ غدًا السداد الفوري لمستحقات 323 شركة مصدرة بقيمة 3.2 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن صندوق تنمية الصادرات سيصدر غدا ًالأحد أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة في إطار مبادرة السداد الفوري التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي اليوم السبت إنه تقدم للصندوق منذ أول شهر نوفمبر وحتى الآن طلبات من ٩٠٣ شركات للاستفادة من مبادرة السداد الفوري.

وبلغ إجمالي المبالغ المستحقة عن الملفات المستوفاة لحوالي ٣٢٣ شركة نحو 3.2 مليار جنيه، وفقًا للوزيرة.

وأضافت أن الصندوق تواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لاستكمال إجراءات إصدار شهادات بالمبالغ بعد استقطاع الضرائب والدمغات وأي مديونيات مستحقة لصالح وزارة المالية.

ولفتت جامع إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعي الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا.

وتتيح المبادرة سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة، وذلك حتى ٣٠ نوفمبر الجاري.