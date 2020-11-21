رئيس جهاز بدر يلتقي بمسئولي الشركات المنفذة لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اجتماعاً مع جميع الشركات العاملة بمشروع ( سكن العاملين بالعاصمة الادارية الجديدة ) لعدد 376 عمارة بإجمالى 9024 وحدة سكنية.

وقال مندور، في بيان اليوم، تم خلال الاجتماع، التأكيد على سرعة الإنتهاء من المشروع في المواعيد المحددة، وأنه تم التنبيه على الشركات المتأخرة عن المواعيد المحددة بأنه سيتم سحب العملية وإسنادها إلى شركات أخرى لتسليم المشروع فى المواعيد المقررة.

وشدد رئيس جهاز مدينة بدر، على سرعة تنفيذ أعمال ( المرافق - الطرق - تنسيق الموقع )، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به وبكفاءة وجودة عالية.

وأضاف مندور، أن نسبة تنفيذ العمارات بلغت 90%، ووصلت نسبة تنفيذ أعمال المرافق من المياه والصرف إلى 92%، وأعمال الكهرباء إلى 66%، ونسبة أعمال الطرق والاتصالات 50%، ووصلت أعمال شبكة الغاز إلى 70%، ومن المقرر أن يبدأ تسليم الوحدات نهاية العام الجارى.