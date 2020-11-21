نقيب المحامين يشكل هيئة لإنشاء أكاديمية المحاماة.. واستشارية برئاسة فتحي سرور

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

شكَّل رجائي عطية نقيب المحامين، هيئة من كل أعضاء مجلس النقابة العامة؛ لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من النواحي كافة، كما شكل هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وما ورد به بالمادة 230 بشأن إنشاء أكاديمية للمحاماة؛ فقد قررنا:

أولاً: تشكيل هيئة من كل أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، بكل ما تستلزمه من النواحي كافة.

ثانياً: تنعقد الهيئة برئاسة أقدم الوكلاء، ثم التالي إذا غاب.. وهكذا.

ثالثًا: تشكل أمانة للهيئة تتولى تنظيم اجتماعاتها والإشراف على تحرير محاضر اجتماعاتها وتيسير كل ما تتطلبه أعمالها في سبيل إنشاء الأكاديمية، وتتكون من:

- سعيد عبد الخالق.

- حسين الجمال.

- محمود الداخلي.

- أبو بكر ضوة.

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رابعاً: يحرر محضر باجتماع الهيئة يسجل فيه الحضور وما نوقش فيه، وعضو الهيئة الذي يتغيب ثلاث جلسات بلا عذر تقبله الهيئة يرفع اسمه من الهيئة.

خامساً: تشكل هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور؛ وعضوية الأساتذة والدكاترة:

- الأستاذ الدكتور عوض محمد عوض.

- الأستاذ الدكتور مفيد شهاب.

- الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف مهدي.

- الأستاذ الدكتور حسنين عبيد.

- الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار.

- الأستاذ الدكتور نبيل حلمي.

- الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن.

- الأستاذ رأفت نوار المحامي.

سادساً: يتولى الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس الهيئة الاستشارية، دعوتها للاجتماع، وتنظيم أعمالها، والتعاون مع هيئة إنشاء الأكاديمية.