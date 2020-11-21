شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 3 سنوات.. الإدارة التعليمية بالشيخ زويد تعود للعمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بالتنسيق مع مركز ومدينة الشيخ زويد، بتجهيز مبني الإدارة التعليمية بالشيخ زويد، تمهيدا بعودة العمل فيها بعد توقف ٣ سنوات بسبب الظروف التي شهدتها المدينة.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه يجري حاليا تجهيز الإدارة تمهيدا لعودة العمل بها خلال الأسبوع الجارى بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

يذكر أنه تم نقل مقر الإدارة قبل ٣ سنوات إلى المدرسة الثانوية الصناعية في حي الكوثر بالشيخ زويد مؤقتا، حيث يجري تجهيز مبني الإدارة تمهيدا لعودتها مرة أخرى للعمل.