شكرا لقرائتكم خبر عن تدوال 26 سفينة في موانئ بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مواني بورسعيد التابعه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 26 سفينة. وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفه 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن جميعها سفن حاويات. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات حاويات، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة. وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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