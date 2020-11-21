شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف جلسات محاكمة 20 محام بمركز مغاغة في المنيا بتهمة إهانة القضاة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستأنف غدا الأحد، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، رئيس المحكمة، جلسات محاكمة 20 محامي بمركز مغاغة شمالا المنيا، متهمين بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.
قال مجدي رسلان، وأشرف رياض، عضوي لجنة الدفاع، إن المحكمة سوف تنفذ قراراتها السابقة، في سبتمبر الماضي، بفض الإحراز وسماع مرافعات المتهمين، وأقوال شهود الإثبات والنفي، في القضية المتهمين.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.
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