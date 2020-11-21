شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشهد توزيع مساعدات صندوق «تحيا مصر» للأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، توزيع المساعدات الغذائية والبطاطين المقدمة من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة بمختلف محافظات الجمهورية استعداداً لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه من المقرر اليوم توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية، و18 ألف دجاجة ضمن مبادرة بالهنا والشفا، لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع 3 آلاف بطانية ضمن مبادرة شتاء آمن لحماية الأسر من قسوة الشتاء، على الجمعيات الأهلية لتقدم للقرى الأكثر احتياجاً.

وأشاد محافظ الشرقية بمبادرات صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير المواد الغذائية الجافة والدجاج للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتوفير حياه كريمه لهم، وكذلك توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم القطاع الطبي وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى الغسيل الكلوي، حيث تم تسليم 48 ماكينة و15 كرسيا للغسيل الكلوي لمديرية الصحة.

قدم المحافظ الشكر للقائمين على صندوق تحيا مصر، مثمنا الدور الهام الذي يقوم به الصندوق خلال هذه الفترة لدعم الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإشراف والمتابعة لتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة من صندوق تحيا مصر على الجمعيات الأهلية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والاستفادة من أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

ورافق المحافظ الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ محمد كمال الدين الحجاجى، وكيل وزارة التضامن والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة والأستاذ أحمد ربيع، ممثل صندوق تحيا مصر، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.