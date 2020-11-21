شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو طلعت بمؤتمر مستقبل الإعلام: تقدم مصر 55 مركزًا بجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مستقبل الإعلام (نوفمبر 2020) يسرني أتحدث إليكم اليوم في هذا المؤتمر الهام الذي يعد منصةٌ متميزةٌ لطرح الرؤى حول مستقبل الإعلام على الصعيد الدولي وتأثير التكنولوجيات الحديثة في تطوير الرسالة الإعلامية من أجل تفعيل دور الإعلام الوطني كأحد المرتكزات الرئيسية للقوة الناعمة لمصر.

وأضاف أن ما نشهده من عصر رقمي تتسارع خطواتهِ وتتنامى قدراتهِ كل يوم؛ يحدو بالمؤسسات الإعلامية إلى التفاعل مع التطورات التكنولوجية وتطويعها لصياغة واقع جديد ليبرز مفهوم الإعلام الرقمي الذي يعتمد على التقنيات الحديثة في إنتاج وحفظ وتوزيع المعلومات؛ على نحو ساهم في خلق نماذج إعلامية جديدة تحقق التفاعل مع المواطنين مثل خدمات البث الحي للقنـوات التلفزيونيـة والإذاعية على مواقع الإنترنت، والصحافة الإلكترونية، وصحافة المحمول.

ولفت إلى أنه مع الاتجاه العالمي نحو تزايد الاعتماد على الوسائط الرقمية في ظل التوسع في استخدام الإنترنت؛ أصبح من الضروري تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسات الإعلامية على الهواتف الذكية؛ خاصة وأن أعداد مستخدمي الإنترنت على الهاتف المحمول في مصر تصل إلى نحو 42 مليون مستخدم.

وأِشار إلى أن الحاجة إلى الاستفادة من الإمكانيات الضخمة التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي تبرز، ويسرني أن أشير إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزًا عالمياً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، فصار ترتيبها 56 من بين 172 دولة.

وأوضح أن من أهم استخدامات تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام؛ هي التطبيقات الخاصة بالحد من الانتشار المتزايد للمعلومات المضللة نتيجة لما توفره من إمكانيات في التعامل الذكي مع النصوص واللغة، وكذلك مراقبة صحة الوسائط الرقمية والتحقق منها.

وتابع: «نلاحظ حَالِيًّا تزايد استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في شبكات التواصل الاجتماعي لمواجهة الأخبار الزائفة؛ بعد أن أصبحت تلك الشبكات إحدى المصادر الأساسية للحصول على الأخبار لقدرتها على توفير المعلومات وتحديثها بشكل سريع ولحظي؛ حيث أثبتت دراسة حديثة إن 43% من مواطني الشرق الأوسط وأفريقيا يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار».

وأكد أنه «نتيجة لظروف الجائحة، ارتفعت معدلات استخدام الإنترنت وكذلك نسب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ فعلى سبيل؛ المثال زادت نسبة استخدام تطبيق رسائل التواصل الاجتماعي بنسبة ٤٤ %؛ ومن هنا تأتي أهمية تطوير الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتجاوب السريع من خلال توفير المعلومات الصحيحة عن القضايا المثارة على هذه المواقع».

واستطرد: «كما يتزايد الاتجاه العالمي نحو استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الترجمة الفورية، وإنتاج مواد إخبارية باستخدام الروبوتات لنقل الصوت والصورة بكفاءة عالية ومن ثم يساهم الذكاء الاصطناعي في توفير الوقت والجهد للإعلاميين على نسق يتيح لهم الفرصةَ للإبداع في كتابة القصص الإخبارية والمقالات وتقديم التحليل الموضوعي عن المحتوى الإعلامي المقدم للجماهير».

ولفت إلى أن «من أهم التكنولوجيات الرقمية المستخدمة حاليا في صناعة الإعلام هي تكنولوجيات الواقع الافتراضي والتي تعتمد على محــاكاة الكمبيوتــر للعالــم الحقيقي بشكل يُمكن القراء عبر الإنترنت من خوض تجربة افتراضية تنقلهم مــن العالــم الحقيقي إلــى عالـم القصـة في الواقـع الافتراضي وهو ما يساهم في إظهار تفاعل أكثر مع الرسالة الإعلامية».

وتابع: «نحن إذ نؤمن بالدور الحيوي للتكنولوجيا في تطوير بيئة العمل الإعلامي؛ فإن هذا لا يعنى أن التكنولوجيا وحدها كافية لخلق إعلام قوى بل يظل الإبداع الإنساني والفكر الابتكاري والعمل البشري الخلاق الأعمدة الأساسية التي تحقق منظومة إعلامية متميزة قوامُها إعلاميين مبدعين قادرين على توظيف التكنولوجيات الحديثة لخلق محتوى إعلامياً قوياً نفاذاً».