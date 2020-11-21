شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيدة «رقم 203».. نقابة الأطباء تنعي الدكتورة رغدة الدخاخني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيدة الدكتورة رغدة الدخاخني، استشاري أمراض النساء والتوليد، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19». وقالت «الأطباء»، خلال بيان مُقتضب: «خالص العزاء لأسرتها الكريمة ونسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء». الشهيدة رغدة الدخاخني الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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