شكرا لقرائتكم خبر عن 125 مليون جنيه لتعديل مسار منطقة النقب الخطرة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، وكيل وزارة النقل، مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالوادي الجديد، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اعتمد مبلغ 125 مليون جنيه، للبدء في تنفيذ مشروع تعديل مسار منطقة النقب بطريق «الوادي الجديد– أسيوط».
وأكدت، في بيان لها، السبت، أن الهيئة بدأت في تنفيذ مشروع تعديل مسار منطقة النقب الحدودية بمنطقة الكيلو 70 بطريق «الخارجة– أسيوط»، لتقليل خطورة المرور في مرتفع النقب الحدودي، على أن يجري تنفيذ المشروع على مرحلتين، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ مسار بطول 10 كيلومترات، إذ تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لهذه المسافة من منطقة الكيلو 60 وحتى الكيلو 70 غرب منطقة النقب، على أن يبدأ تنفيذ الجسر الترابي للمسار الجديد خلال 15 يومًا من الآن، لتبدأ بعدها أعمال الطبقة الأسفلتية، وتنتهي هذه المرحلة في يونيو 2021، بينما تستكمل باقي المسافة لتعديل كامل مسار النقب في نهاية 2021.
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