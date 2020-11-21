شكرا لقرائتكم خبر عن غلق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلق على عبدالستار، رئيس مدينة ومركز بنها، قاعة أفراح بقرية شبلنجة، التابعة للمركز لمخالفتها للإجراءات الاحترازية وإقامة فرح دون مراعاة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، إنه تلقى بلاغا من الأهالي بوجود فرح داخل أحد القاعات الخاصة بالمناسبات والأفراح مخالفا للإجراءات الاحترازية، وتبين أن القاعة ليست من القاعات المفتوحة المسموح بإقامة الأفراح بها.

على الفور تم فض الفرح وإخلاء القاعة من المعازيم واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق وتشميع القاعة وتحرير محضر لمديرها المسؤول وأخذ تعهد بعدم فتحها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم سحب ترخيص القاعة في حالة تكرار المخالفة.

غلق قاعة افراح فى بنها

غلق قاعة افراح فى بنها