شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: تأمين جميع المحميات الطبيعية وتحديد مخرات السيول لتجنبها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة الظروف الجوية الغير مستقرة حيث تم التنسيق مع مركز إدارة الازمات بمركز معلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتبادل المعلومات في ضوء خطة السيول التي تم إقرارها من مجلس الوزراء، كما تقوم غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتواصل مع مسؤولى الأفرع الاقليمية والمحميات الطبيعية على مدار الساعة لمواجهة أية طوارئ بالمناطق المذكورة ببيان هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري، كما تم التنسيق أيضاً مع المحافظات المختلفة لمتابعة الموقف والتدخل في حال تعرضها لمشكلات بيئية قد تنتج عن السيول المتوقعة.

وأوضحت فؤاد أن الوزارة تحرص على إتخاذ الاجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول، حيث تم تحديد المواقع المهددة (مثل مخرات السيول)، وتم المرور عليها كما تم تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول وتنفيذ خطة أخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء، بالإضافة إلى تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارىء والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة لذلك، كما تم وضع لوحات إرشادية بمداخل المحميات بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج ويتم وضع الخريطة لكل محمية على موقع الوزارة .