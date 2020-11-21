شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» في وزارة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، داخل مقر الوزارة وجهازيها التنفيذيين والفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس ضمن خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت فؤاد أن خطة وزارة البيئة تهدف إلى إحداث التكامل بين حماية الإنسان سواء العاملين بالوزارة أوالمترددين عليها والبيئة، مع الحفاظ على استمرار العمل لصالح المواطن لتحقيق التنمية المستدامة من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وشددت وزيرة البيئة على الالتزام باتباع كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها الالتزام بوضع الكمامات خلال ساعات العمل، وقياس درجة الحرارة للعاملين قبل الدخول إليها إلكترونيا للكشف المبكر عن الفيروس، بالإضافة إلى توفير مطهرات الأيدى بكل أماكن الوزارة وكذلك للمترددين على الأبنية التابعة لها وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة اليومية للإجراءات التي تم اتخاذها والالتزام بها، بالإضافة إلى استمرار العمل بالوزارة ولكن مع تخفيض عدد العاملين للحفاظ على التباعد مع استمرار العمل من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل عن بعد.

وأكدت فؤاد على ضرورة التكاتف بين أبناء الدولة حكومة وشعباً للعبور بأمان من هذه المحنة الطارئة التي يواجهها العالم أجمع، من خلال التزام الجميع بالدور المنوط له وهو ما يتسق مع العمل البيئى الذي يحث على التشارك والتوافق والحفاظ على حقوق الغير وحماية الإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعية .