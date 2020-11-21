شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم طريق الصعيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالي مركزي ملوي، ودير مواس، جنوب المنيا، جثامين 12 شخص، بينهم أطفال وعمال وطالب وسيدات، من ضحايا حادث تصادم سيارة مكروباص بسيارة نقل ثقيل، بالوصلة المؤدية بين طريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، إلى طريق الجيش، أمام قرية بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص.

احتشد أهالي الضحايا، أمام 6 مستشفيات لاستلام جثامين ضحاياهم، وتكفينها، وأداء صلاة الجنازة عليهم، ودفنهم بمقابر أسرهم بمركزي دير مواس وملوي.

فيما واصلت النيابة العامة بمركز المنيا، سماع أقوال المصابين في الحادث والتي كشفت عن حدوث تصادم بين السيارة المكروباص التي كان يستقلها الضحايا والمصابين، وأخرى نقل ثقيل، مما أدى إلى الوفاة والإصابة، مؤكدين أن الحادث كان ليلا وفي ظل التقلبات المناخية الغير مستقرة.

كان اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارتين رقم 2254 ن ا ج مكروباص، بآخري رقم 1753 ي ب ج، نقل ثقيل، بالوصلة المؤدية بين طريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم إلى طريق الجيش أمام قرية بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص، مما تسبب في مصرع 12 وإصابة 5 آخرين.