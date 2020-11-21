شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تستدعي مسؤولي حي الجمرك وكرموز بعد انهيار عقارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل نيابتى الجمرك وكرموز بإشراف المستشار محمد لاشين المحامى العام لنيابات غرب الاسكندرية الكلية، اليوم السبت، التحقيق في انهيار عقارين ووفاة ٥ أشخاص وإصابة اخرين.

وأمر المحامى العام بتشكيل لجنة هندسية من «الحى» لمعاينة العقارين ووضع تقرير يبين سبب الإنهيار، والتحفظ على ملفي العقارين وإحضارهما للنيابة وبيان صدور قرارات بشأنهما من عدمه، وإستدعاء مسؤولى الحي لسؤالهم وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، فيما صرح المحامى العام بدفن جثث الضحايا.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بانهيار سقف عقار بحي الجمرك ووجود سكان تحت الانقاض.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ برفقة قوات الحماية المدنية واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من ٣ طوابق وانهيار سقف الطابق الثالث علوي حتى الطابق الأرضي بالعقار المشار إليه.

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إنشال 5 جثث بينهم طفلان، وأصابه 2 اخرين، وتم نقل الجثث إلى مشرحة الإسعاف والمصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج.

وفى منطقة كرموز لقى شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين في انهيار جزئي بعقار قديم بشارع مسجد سلطان مكون من 3 طوابق.

وتبين من معاينة النيابة التي أشرف عليها كريم عبداللطيف، رئيس نيابة كرموز، أن العقار المنهار مكون من ٣ طوابق بناء قديم أسقف خشبية وحوائط حاملة مأهول بالسكان وانهيار سقف الطابق الثالث حتى الطابق الأرضى بفعل الأمطار.

وتبين من التحقيقات أن العقار صادر بشأنه قرار إزالة لم ينفذ وأمرت النيابة بالتحفظ على الملف وإستدعاء مسؤولى الحى لسؤالهم.

يشار إلى أن الاسكندرية تعرضت أمس لموجة من الطقس السيئ بالتزامن مع نوة «باقي المكنسة» والتي بدأت أمس وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها أمطار ورياح جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة.