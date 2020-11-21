شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد المعدات المشاركة في التدريب العملي المشترك «صقر 69» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاستعدادات الخاصة بالتدريب العملي المشترك «صقر 69» لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 22 -24 نوفمبر الجاري، تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة.

ويعتبر التدريب محاكاة فعلية لمواقف طارئة، بمشاركة مديرية الأمن ومكتب المستشار العسكري وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تفقد المحافظ العرض الخاص باصطفاف الآلات والمعدات والمركبات المشاركة في التدريب من لوادر، وقلابات، وجرارات، وسيارات شفط مياه، وكراكات، وسيارات إسعاف، وسيارات الدفاع المدني.

أوضح محافظ الشرقية أن الهدف من التدريب العملي المشترك صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث، وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية.