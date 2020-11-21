شكرا لقرائتكم خبر عن رفع القمامة وزراعة أشجار الزينة في قرى بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء وليد البيلي، برفع المخلفات والقمامة والأتربة بمناطق متفرقة من المدينة، في حين واصلت الفرق المجمعة من عمال مشروع النظافة برفع الأتربة من شارع كورنيش النيل وميدان الزراعيين وطريق السادات وشارع الروضة وشارع حاتم رشدي وشارع البشري وحي الرمد والحي الغربي والأزهري وميدان مولد النبي وشارع عبدالسلام عارف وطريق بورسعيد.

كما قامت إدارة الحدائق باستكمال زراعة أشجار الزينة بميدان المديرية لاستعادة المظهر الحضاري للميدان.

وقال رئيس المدينة، إن الوحدات القروية قامت بالدفع بفرق من أعمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر، للقضاء على أي تجمعات للقمامة ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين، مشيرًا إلى ان الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية، قامت باستبدال كشافات الإنارة لخط الزرابي تزامنت من كشافات صوديوم لكشافات ليد توفيرا للاستهلاك، كما قامت الوحدة المحلية لقرية بلفيا بإزالة العديد من حالات الإشغالات المتنوعة بالشوارع الرئيسية.