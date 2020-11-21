شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «الشعبة الكهربائية بالمهندسين» يزور أكاديمية السويدى الفنية ومصنع العدادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جرت شعبة الهندسة الكهربائية، بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور محمد سليمان اليماني، زيارة لأكاديمية السويدي الفنية، ومصنع السويدي للعدادات، يأتي هذا في إطار خطة الشعبة لإقامة سلسلة من الزيارات للاطمئنان على المهندسين العاملين بالمصانع والشركات.

وضم الوفد المهندس فاروق الحكيم، رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين، والمهندس أحمد الشناوي، وكيل الشعبة، والمهندس وسام الشيخ، أمين الشعبة، والمهندس كريم علاء، عضو مجلس الشعبة، وعضو المجلس الأعلى للنقابة، والمهندس أحمد فؤاد، عضو الشعبة، والمهندس محمد حسن سليمان، عضو الشعبة، والمهندس محمد عبدالمنعم، عضو لجنة التدريب بالنقابة.

وقدم المهندس أحمد نبيل، مدير الأكاديمية الفنية «STA» الذي كان في استقبال وفد الشعبة، شرحا وافيا عن الأكاديمية، التي كانت فكرة في عام 2010 بان تكون مدرسة داخل مصنع بغرض تطوير مستوى التعليم لدى الفنيين العاملين بمصانع السويدي بهدف الارتقاء بمستوى الصناعة التي تقدمها.

وزار وفد النقابة، مصنع السويدي للعدادات والذي يضم العدادات الذكية، والعدادات المسبقة الدفع، وأحادي الأوجه، وثلاثي الأوجه، الذي يتم تصديره لمائة دولة بالعالم.