شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات كسح المياه ترفع مياه الأمطار الغزيرة في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدات محلية، بالتعاون مع فروع شركات مياه الشرب، بشمال المنيا، بأعمال شفط وتسريب مياه الأمطار، باستخدام سيارات الكسح، والقيام بأعمال تنظيف للشوارع.

كما قامت الوحدات المحلية بالتعاون مع فروع شركات المياه، بمراجعة غرف الصرف الصحي، والتاكد من غلقها، للحفاظ على صحة المواطنين .

شهدت عدد من مدن وقرى المحافظة، قد شهدت سقوط أمطار غزيرة يصاحبها رياح، مساء الجمعة، مما تسبب في قطع التيار الكهربائي، خوفا على حياه المواطنين من الخطر.

أعلنت الوحدات المحلية بجميع المراكز حالة الطوارئ، تحسبًا لاستمرار موجة الأمطار، وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على اليقظة، ترقب حركة الأمطار والرياح، والتدخل في حاله وجود تجمعات مياه الأمطار.

امطار المنيا

امطار المنيا

امطار المنيا