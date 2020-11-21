الإدارية العليا تنظر 141 طعنا على نتيجة انتخابات النواب للمرحلة الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي موضوع 141 طعنا علي إعلان النتيجة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالنسبة للمرحلة الثانية، ومن المنتظر أن تصدر أحكام نهائية باته لا يجوز الطعن عليها.
واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل.
فيما تُجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.
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