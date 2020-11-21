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الإدارية العليا تنظر 141 طعنا على نتيجة انتخابات النواب للمرحلة الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي موضوع 141 طعنا علي إعلان النتيجة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالنسبة للمرحلة الثانية، ومن المنتظر أن تصدر أحكام نهائية باته لا يجوز الطعن عليها. 

 

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها. 

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل.

 

فيما تُجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.

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