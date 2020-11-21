شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالسواحل الشمالية غدا والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية صباحا و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على "السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش".

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.