شكرا لقرائتكم خبر عن 21 معلومة عن مشروع توسعة مطار سفنكس الدولى بسعة 900 راكب فى الساعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مطار سفنكس الدولي الواقع غرب القاهرة، ويبعد 12 كيلو مترًا عن منطقة الأهرامات، واحدًا من أهم المطارات الجديدة التى أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع الطيران المدنى للنهوض بالسياحة ،وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات.

وتعمل وزارة الطيران المدني علي زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار سفنكس الدولي ليستقبل اكبر عدد من الركاب، حيث وفقا للإحصائيات المتوقعة سوف تشهد المطارات المصرية زيادة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة الأهرامات وتحويلها إلى مزار سياحي عالمي يليق بمكانة مصر الحضارية أمام القادمين من مختلف أنحاء العالم .

ورصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن مشروع توسعة مطار سفنكس الدولي:

- تم بناء المطار على جزء من قاعدة غرب القاهرة الجوية العسكرية بالكيلومتر 45 بطريق القاهرة — الإسكندرية الصحراوي.

- تبلغ تكلفة مطار سفنكس حوالي 300 مليون جنيه، ما يساوي حوالي 17 مليون دولار

- يتكون المبنى الرئيسي للمطار من صالة للسفر وأخرى للوصول وصالة لكبار الزوار، بالإضافة للمكاتب الإدارية للجوازات والجمارك والأمن

- يمتلك المطار مربض للطائرات بمسطح 126 ألفا و800 متر مربع يتسع لـ9 طائرات.

- ستصل المساحه الإجمالية لمبني الركاب الي 23 متر مسطح بدلاً من 4500 متر مسطح.

- يشمل المبني بعد التوسعة صالة سفر بمساحة 6500 م2 وصالة وصول بمساحة 7000م 2.

- تصل إجمالى السعة الاستيعابية للمطار إلى 900 راكب في الساعة بإجمالي 1.2 مليون راكب سنويا.

- يشمل المبني بعد التوسعة صالة سفر بمساحة 6500 م2 وصالة وصول بمساحة 7000م 2 .

- منطقة مطاعم بمساحة 1000م2 والأسواق الحرة ومكاتب جوازات ومنطقة x-ray.

- 28 كاونتر check in ومنطقة البنوك والحجر الصحي ومنطقة سيور.

- 8 كاونترات جوازات.

- 8 سلالم متحركة.

- يمتلك محطة تبريد بقدرة1440 طن تبريد.

- تم إنشاء المطار وفقا لزاوية ميل محددة وقدرة على تحمل أوزان الطائرات العملاقة

- يهدف المطار لتخفيف الضغط على مطار القاهرة، والواقع شرق العاصمة المصرية.

- يمتلك المطار مربض للطائرات بمسطح 126 ألفا و800 متر مربع يتسع لـ9 طائرات.

- تم تزويد المطار بأحدث كاميرات المراقبة الحرارية في العالم.

- يمتلك المطار أربعة مبان كمحطات للكهرباء الفرعية ومبنى للأرصاد الجوية، فضلا عن مسجد ومرآب يتسع لمئات السيارات.

- تقع البوابة الرئيسية للمطار على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

- يأتي إنشاء مطار سفنكس ضمن خطة لتطوير المطارات والموانئ وخطوط النقل والطرق في مصر، بهدف خدمة مشاريع التنمية.

- يسهم وجود المطار قرب المزارات السياحية في القاهرة في تنشيط سياحة اليوم الواحد.