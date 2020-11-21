"التموين": ضبط 74 ألف كمامة طبية و225 لتر مطهرات مجهولة المصدر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 74750 كمامة طبية، و225 لتر مطهرات، و170 عبوة أعشاب طبية للتخسيس مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات خلال حملة تموينية .

كما شملت الحملات عن ضبط (32 كرتونة كمامات طبية، بإجمالي 62750 كمامة طبية، و15 كرتونة مطهرات، بإجمالي 225 لتر مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات)، داخل شركة شحن كائن مقرها بدائرة قسم شرطة محرم بك وتخزينها داخل مكان غير مرخص وغير مستوفى الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول وتخزين المستلزمات الطبية، وأمكن ضبط المدير المسئول عن الشركة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12000 كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، داخل مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات كائن مقره بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وأمكن ضبط (المدير المسئول عن المصنع)، وقرر تحصله على الكمامات من ذات شركة الشحن.

كما ضبط 170 عبوة أعشاب طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة تاجر أعشاب طبية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وقرر تحصله على عبوات الأعشاب من ذات شركة الشحن .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.