مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 أخرون في حادث تصادم بمركز أطفيح جنوب الجيزة. تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق الكريمات بدائرة مركز أطفيح. وكشفت معاينة الرائد أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح، عن اصطدام سيارتين ميكروباص ما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 8 آخرين. جرى نقل المصابين إلى المستشفى وإيداع جثامين الضحايا المشرحة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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