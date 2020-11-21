بحجم تعاملات 500 ألف دولار.. ضبط صاحب محل لاتجاره بالنقد الأجنبي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب محل، اشترك مع شقيقه - خارج البلاد-بالاتجار بالنقد الأجنبي، وتجميع مدخرات المصريين بالخارج بالبحيرة.

كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا، أفادت بقيام كلٍا من تاجر أجهزة كهربائية - له معلومات جنائية - يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، وشقيقه صاحب محل، مقيمان بمحافظة البحيرة؛ بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)، والخاصة ببعض الأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة المشار إليها راغبي شراء عقارات وأراضي داخل البلاد، وإرسالها للثاني على حسابه بفرع أحد البنوك ليقوم باستلامها، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضي لشركاء شقيقه، مستفيداً من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شقيقه.

كما كشفت التحريات أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (500,00 ألف دولار أمريكي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.