شرطة التموين: ضبط مصنع زيوت غير مرخص في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية، من ضبط (7 طن زيوت طعام داخل تنكات معدة للتعبئة، 1,500 طن "مكرونة، فول سوداني" جميعها مجهولة المصدر) داخل مصنع غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الجناين، يقوم بتجميع زيوت الطعام والبقوليات مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها.
كما تم ضبط القائم على إدارة المصنع (مالك مكتب تصدير واستيراد – مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس)، وبمواجهته أقر بتجميعه للمضبوطات لإعادة تعبئتها وطرحها للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.
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