بزعم تسفيرهم للخارج.. ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة لقيامة بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول العربية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من 3 أشخاص بالغربية، بقيام إحدى السيدات ونجلها بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول العربية.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها احدى السيدات (بدون عمل، مقيمة بالغربية، لها معلومات جنائية) وقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج وزعمها توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين تحت ذات الزعم وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، بالاشتراك مع نجلها المتواجد حالياً خارج البلاد .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.