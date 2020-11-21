الداخلية: زيارة استثنائية للسجينات بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية، منح جميع السجينات زيارة استثنائية بمناسبة قرب بدء فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، خلال شهر نوفمبر الجاري. وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون مشاركة ذويهن الاحتفال بهذه المناسبة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الزيارة ستكون اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25/11/2020 حتى يوم الخميس 10 /12/2020، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزيلات والزائرين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.