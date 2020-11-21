صحيا واجتماعياً ووثيقة تأمين تكافلي.. القوى العاملة تعلن دعم 50 ألف من صغار الصيادين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قال بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، إن محمد سعفان وزير القوى العاملة، واصل جولاته الميدانية بزيارة محافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار مبادرة "صيادي مصر" التي أطلقتها وزارة القوي العاملة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفاً على مستوى الجمهورية، لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، إصدار بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات للصيادين بمدن محافظة البحر الأحمر.

والتقى وزير القوي العاملة مجموعة كبيرة من صائدي الأسماك وسط حلقة السمك بمدن محافظة البحر الأحمر، واطمأن على أحوالهم المعيشية، واطلع على مشكلاتهم الأساسية، وذلك للبدء في تسجيل وتدقيق بياناتهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، حيث يصل عددهم ما يقرب من 5000 صياد مسجلين في 8 جمعيات، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.

وأشار سعفان إلى أنه التقى منذ أيام صيادي بحيرة مريوط بالإسكندرية، وسيجوب محافظات الجمهورية للقاء صغار الصيادين للتعرف عن قرب على مشكلاتهم على الطبيعة لتقديم يد العون لهم، حتى تتكون لدينا قاعدة بيانات كاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا.

ودعا الوزير، كل مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدني للتكاتف جميعاً حتى ننجح للإنتقال بهذه الفئة من وضع لا يرضاه أحد إلى وضع أخر نتمناه لأنفسنا ونساعد تلك الفئة حتى تحيا حياة كريمة

جاء ذلك بحضور سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، وغريب أحمد صالح شيخ الصيادين بالمحافظة وحشد كبير من صيادي المحافظة.

وأكد وزير القوى العاملة، حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية، على رعاية جميع الفئات الأولى بالرعاية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لها لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات، منوها إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو توفير الرعاية لفئة الصيادين من خلال تصنيفها وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيداً لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

وقال سعفان، إن مبادرة "صيادي مصر" التي أطلقتها وزارة القوي العاملة مفتوحة لكل جهات الدولة لرعاية الصيادين باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجا للرعاية وهم من فئة العمالة غير المنتظمة التي لها طبيعة خاصة وليست لها استمرارية في العمل.

واستمع الوزير لكل المشكلات والمعوقات التي تواجه الصيادين موجها مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر بحصر كافة المشاكل سواء كانت خاصة أو عامة وموافاته بها للعمل علي حلها مع كافة الجهات المعنية تمهيدا لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية، ومساعدة أبناء الصيادين من خلال جهاز تنمية المشروعات في عمل مشروعات صغيرة في المحافظة، أو تشغلهم بالقطاع الخاص.

وأصدر سعفان توجيهات فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، بالانتهاء من حصر وتسجيل الصيادين تمهيدا لعمل وثيقة للتأمين التكافلي لكل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالاضافة الى عدة تغطيات إضافية مثل: نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبي، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويا.