العدد ارتفع لـ 302 حالة.. وفاة طبيبة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، الدكتورة رغدة الدخاخني، استشاري أمراض النساء والتوليد، والتي توفيت متأثره بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتقدمت النقابة في بيان اليوم، بخالص العزاء لأسرتها، سائلة الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء.

وأوضحت النقابة أن عدد وفيات الأطباء جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 302 حالة حتى اليوم.

يأتي ذلك في ظل زيادة أعداد الإصابات اليومية التي تسجلها وزارة الصحة، إذ سجلت الوزارة أمس الجمعة، 363 حالة إيجابية جديدة و13 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس 112318 حالة إيجابية، من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و6521 حالة وفاة.