وزير الاتصالات: 43 % من سكان الشرق الأوسط وأفريقيا يعتمدون على "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن 43 % من مواطني الشرق الأوسط وأفريقيا يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات، مشددا على ضرورة توفير المعلومات الصحيحة والتجاوب معها، واستخدام الروبوتات في نقل المعلومات لتوفير الوقت والجهد.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن من أهم التكنولوجيات الرقمية هي تكنولوجيات الواقع الافتراضي التي تعتمد على محاكاة الكمبيوتير للعالم الحقيقي، وهو ما يظهر تفاعل أكثر مع الرسالة الإعلامية، مضيفا: "نؤمن بالدور الحقيقي للتكنولوجيا في تطوير البيئة الإعلامية، والتكنولوجيا وحدها غير كافية، لكن العامل البشري الخلاق يساهم في خلق إعلاميين مبدعين قادرين على صناعة إعلام قوي نفاذ".

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر مستقبل الإعلام الذي تنظمه وزارة الدولة للإعلام اليوم: "يسرني أن أتحدث إليكم اليوم في هذا المؤتمر الهام الذي يعد منصة متميزة لطرح مستقبل الإعلام وتطوير الرسالة الإعلامية كأحد المرتكزات الهامة في مصر، إن ما نشهده يحدو بالمؤسسات الإعلامية إلى التفاعل مع التطورات التكنولوجية ليظهر مفهوم الإعلام الرقمي الذي يستند على المتغيرات الحديثة التي ترتكز على خدمات جديدة ساهمت في دعم التواصل مع المواطنين".