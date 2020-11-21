وزير الاتصالات: 42 مليون مستخدم للإنترنت عبر الهواتف المحمولة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أعداد مستخدمي الانترنت على المحمول في مصر يبلغ حاليا 42 مليون مستخدم، وهنا تبرز الحاجة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر مستقبل الإعلام الذي تنظمه وزارة الدولة للإعلام اليوم: "يسرني أن أتحدث إليكم اليوم في هذا المؤتمر الهام الذي يعد منصة متميزة لطرح مستقبل الإعلام وتطوير الرسالة الإعلامية كأحد المرتكزات الهامة في مصر، إن ما نشهده يحدو بالمؤسسات الإعلامية إلى التفاعل مع التطورات التكنولوجية ليظهر مفهوم الإعلام الرقمي الذي يستند على المتغيرات الحديثة التي ترتكز على خدمات جديدة ساهمت في دعم التواصل مع المواطنين".

وأضاف طلعت: "وبعد الاتجاه العالمي نحو تداول الوسائط الرقمية، بات من الضروري تطوير صناعة الإعلام حتى تواكب هذا التطور في الوسائل الرقمية"، مشيرًا إلى أن أعداد مستخدمي الانترنت على المحمول في مصر يبلغ حاليا 42 مليون مستخدم، وهنا تبرز الحاجة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي".

وتابع: "تقدمت مصر 55 مركزا لتصبح في المرتبة 56 من بين 172 دولة في الجاهزية لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ولعل أبرز تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في شبكات التواصل الاجتماعي تأتي لمواجهة الأخبار الزائفة بعد أن أصبحت هذه الشبكات إحدى المصادر الأساسية للحصول على الاخبار لقدرتها السريعة في الانتشار والوصول للمواطن".​