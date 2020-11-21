بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن منطقة العمرانية الشرقية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن "منطقة العمرانية الشرقية "، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي 500مم الخاص بمحطة العمرانية للصرف بشارع ترعة الزمر ناصية شارع خاتم المرسلين.

وبحسب بيان، تأسف الشركة عن هذا العطل خارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم إنها توفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.