شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ليلة عاصفة.. الإسكندرية تُزيل آثار أمطار «المكنسة» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الإسكندرية، اليوم السبت، تحسنًا نسبيا في حالة الطقس، إذ انقشعت السحب المنخفضة والمتوسطة توقف هطول الأمطار، فيما ارتفعت درجة الحرارة إلى نحو ٢٠ درجة مئوية.

وتتزامن موجة الطقس السيئ التي تجتاح الإسكندرية مع نوة «باقي المكنسة»، والتي بدأت أمس الجمعة، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها أمطار ورياح جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة، ما أدى إلى غرق بعض الشوارع والطرق الرئيسية وارتباك الحركة المرورية بطريقى «الكورنيش» و«أبى قير».

وفاقت كمية الامطار الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي، إذ يوجد 105 آلاف مطبق، و32 ألف شنيشة.

وشددت محافظة الاسكندرية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فضلا عن تعطيل الدراسة، بجميع المدارس والجامعات، إلى جانب تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية، عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية.

ونصحت المواطنين المواطنين بعدم مغادرة المنازل والخروج إلا للضرورة القصوى، حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من المناطق المتضررة.

واصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر، كسح تجمعات مياه الأمطار ودفعت الشركة بـ 180 سيارة لكسح المياه.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الاسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية بصورة طبيعية.

يُشار إلى أن موجة الطقس السئ والأمطار الغزيرة التي تجتاح المحافظة، أسفرت عن 5 قتلى و6 مصابين إثر انهيار عقارين، أمس السبت، بمنطقتي الجمرك وكرموز غربي الإسكندرية.

جولات مستمرة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة تصريف مياه الأمطار وسيولة الحركة المرورية

جولات مستمرة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة تصريف مياه الأمطار وسيولة الحركة المرورية