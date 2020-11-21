شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن ومحافظان يفتتحون معرض «ديارنا» للأثاث بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفتح نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، معرض «ديارنا» للأثاث الدمياطي ومستلزمات الأسر المنتجة، المُقام في أرض استراحة محافظ المنيا القديمة، كورنيش النيل.
يضم المعرض أنواع مختلفة من الأثاث الدمياطي المميز، ويقدم لأبناء المنيا تخفيضات كبيرة طوال فترة المعرض.
يُرافق الوزيرة، الدكتورة منال العوضى، محافظ دمياط، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
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