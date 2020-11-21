شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» تطلق مبادرة «مصر أولا- لا للتعصب» بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد بهاء شوقى، مدير عام الشباب والرياضة في الوادى الجديد، انه تم البدء في تنفيذ المشروع الرياضي القومي «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية» وذلك على مستوى مدن المحافظة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وقال شوقى، إنه تم البدء في تنفيذ المشروع بمشاركة أهالي الأحياء السكنية المدرجة بالمشروع، حيث يشمل التنفيذ أحياء البرى، وحى السبط، حى السلام، وحى الزهور بمدينة الخارجة، ويشمل تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية بكل حى مثل تمارين اللياقة البدنية، والمشى والجرى، والمشروع يعد وسيلة هادفة وفعالة نحو تحقيق الممارسة الرياضية وتحسين صحة المواطن، لتصبح الرياضة اسلوب حياه، ويستمر العمل بالمشروع الرياضى حتى نهاية شهر فبراير2021.

وفى نفس السياق، يتم تفعيل مبادرة وزير الشباب والرياضة تحت شعار «مصر أولا ً- لا للتعصب» وذلك في اطار منع التعصب الرياضى بين مشجعى الفرق الرياضية المختلفة.