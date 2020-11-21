شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة «بدر» يكشف موعد تسليم سكن العاملين بالعاصمة الإدارية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اجتماعًا مع جميع الشركات العاملة بمشروع «سكن العاملين بالعاصمة الادارية الجديدة»، لعدد 376 عمارة بإجمالى 9024 وحدة سكنية.

أكد مندور، خلال الاجتماع، على سرعة الإنتهاء من المشروع في المواعيد المحددة، وأضاف أنه تم التنبيه على الشركات المتأخرة عن المواعيد المحددة بأنه سيتم سحب العملية وإسنادها إلى شركات أخرى لتسليم المشروع في المواعيد المقررة.

وتابع مندور، أن نسبة تنفيذ العمارات بلغت 90%، ووصلت نسبة تنفيذ أعمال المرافق من المياه والصرف إلى 92%، وأعمال الكهرباء إلى 66%، ونسبة أعمال الطرق والاتصالات 50%، ووصلت أعمال شبكة الغاز إلى 70%، ومن المقرر أن يبدأ تسليم الوحدات نهاية العام الجارى.