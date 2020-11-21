شكرا لقرائتكم خبر عن وفد وزارة الثقافة يختتم زيارته لدير جبل الطير بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم وفد وزارة الثقافة، زيارته لمنطقة الأثرية لرحلة العائلة المقدسة، بدير جبل الطير التابعة للوحدة المحلية ببني خالد، شرق النيل، بمركز سمالوط، لمشاهدة أعمال التطوير، وتفقد الكنيسة الأثرية، ضمن خطة الدولة للتعريف بالمنطقة الأثرية، وتسويقها داخليا وخارجيا.

خلال الجولة، أثنى الوفد على جهود الوحدة والمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية في تطوير الموقع الأثري للظهور بالمظهر اللائق عالميًا.

وأكد محمد سيد، رئيس مركز سمالوط، على اهتمام الدولة بتطوير المواقع الأثرية والدينية، خاصةً بعد إدراج الموقع ضمن المسار العالمي لرحلة العائلة المقدسة وجهود التطوير التي تتم حاليا داخل الكنيسة وفي محيطها.